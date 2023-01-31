Синоптики спрогнозировали в Самарской области снег к концу недели

По прогнозам специалистов Приволжского УГМС, осадки в регионе ожидаются к концу рабочей недели. Днем установится небольшой минус, ночью возможны морозы.

"До конца рабочей недели Самарская область будет находиться под влиянием гребня Сибирского антициклона. В ближайшие сутки, 31 января, при смещении фронтальных разделов по его западной периферии, местами пройдёт небольшой снег. В дальнейшем осадков не ожидается и лишь к концу недели, с приближением очередного фронта к границам области, осадки возобновятся", — сообщают синоптики.

В ночь на среду, 1 февраля, в регионе установится переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха -8…-13 °C, местами до -18°C. Днем сохранится облачная погода. Ветер не изменит скорости и направления, температура воздуха составит -4…-9 °C.

В ночь на 2 февраля ожидаются морозы местами до -18°C. Скорость и направление ветра не изменятся. Днем столбик термометра поднимется до -4…-9 °C.