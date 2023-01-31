Защитник "Крыльев" Ян Гудков арендован "Текстильщиком"

Защитник самарских "Крыльев Советов" Ян Гудков продолжит карьеру в Иванове в ФК "Текстильщик", пишет news1ivanovo.ru.

Клубы договорились об аренде футболиста.

Первую половину сезона Гудков провел в краснодарской "Кубань" на тех же условиях. На счету воспитанника академии "Чертаново" 61 матч в Первой Лиге.