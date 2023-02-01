Матео Барач арендован бельгийским клубом "Остенде"

Защитник "Крыльев Советов" Матео Барач остаток сезона проведет в клубе "Остенде". Матео будет выступать за бельгийскую команду на правах аренды до конца текущего сезона. При этом аренда игрока для "Остенде" будет платной. Об этом сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.

Матео Барач перешел в "Крылья" в феврале 2022 года в аренду из "Сочи", летом того же года наш клуб выкупила защитника. За это время он провел за "Крылья" 18 матчей и забил 1 гол.

"Мне хотелось бы получать как можно больше игровой практики. Это нормальное желание. В последнее время я нечасто выходил на поле, мешали, в том числе, и мелкие травмы. Мы хорошо поговорили с руководством клуба и пришли к обоюдному решению, что на данном этапе вариант с арендой в другой клуб будет наиболее правильным вариантом. Летом я вернусь в расположение "Крыльев", — отметил Матео Барач.