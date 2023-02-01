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Суды Происшествия

Облсуд рассматривает дело об убийстве ростовщика в пер. Достоевского

СЫЗРАНЬ. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд с участием коллегии присяжных рассматривает уголовное дело жительницы Сызрани о двойном убийстве.

В зале суда рядом с адвокатом сидит пожилая седая женщина, которая, по мнению органов предварительного следствия, в марте 2018 г. в сызранской девятиэтажке в пер. Достоевского, 2 ударила ножом в спину 48-летнего инвалида и задушила его 83-летнюю мать.

Как стало известно Волга Ньюс, погибший Михаил Катков занимался ростовщичеством и даже был однажды задержан по подозрению в похищении должника.

В распоряжении правоохранителей появился кредитный договор, заключенный в 2017 г. между санитаркой местного госпиталя Мариной Савиновой и Катковым на сумму более чем 860 тыс. руб., согласно которому женщина должна была ежемесячно выплачивать кредитору 27 тыс. рублей.

Алиби у Савиновой не оказалось, а "раскольниковский" мотив был на лицо, и в апреле 2018 г. ее арестовали. Подозреваемая поначалу причастность к убийствам категорически отрицала. Потом она написала явку с повинной, где сообщила, что причиной конфликта с Катковым были ее долги. Потом женщина вновь "пошла в отказ".

В конце концов, подозрения с Савиновой сняли, а других подозреваемых правоохранители не нашли и в октябре 2019 г. дело приостановили. Однако потерпевшая по делу, сестра погибшего, таким исходом оказалась недовольна и написала жалобу.

В результате председатель СК РФ Александр Бастрыкин приказал в кратчайшие сроки завершить расследование двойного убийства. И в конце 2021 г. материалы дела с обвинением Савиновой поступили в областной суд.

На одном из состоявшихся заседаний гособвинитель зачитала коллегии присяжных весьма длинный список запросов в Национальное бюро кредитных историй. Всевозможные банки и фирмы, раздающие микрозаймы, интересовались Мариной Савиновой. По мнению обвинения, это является доказательством трудного материального положения обвиняемой, которая с 2011 г. ежемесячно, порой по несколько раз в месяц, пыталась получить деньги в долг.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.

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П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?

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Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

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