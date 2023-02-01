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В Самаре стартует строительство планетария

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре завершается подготовка к строительству планетария, сообщает мэрия города. Работы на строительной площадке стартуют уже в ближайшие дни.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"На сегодняшний день рабочая документация разработана в полном объёме, получено положительное заключение ГАУ СО "Государственная экспертиза проектов в строительстве" по проектно-сметной документации и результатам инженерных изысканий. В конце декабря был заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ и поставку оборудования. В соответствии с документом подрядчик должен завершить все работы к 30 ноября 2024 г.", — уточняется в релизе.

Напомним, планетарий построят на участке площадью 5,9 тыс. кв м на территории музейного комплекса "Самара Космическая". Земля оформлена в муниципальную собственность. На строительство заложено 250 млн руб. из федерального бюджета.

Предполагается, что планетарий станет универсальной площадкой для проведения мероприятий космической тематики. Здесь будет сформировано новое городское пространство — "Площадь трех музеев", которое объединит филиал Третьяковской галереи, музей "Самара Космическая" и новый планетарий.

По замыслу авторов проекта, в сложном по конфигурации здании будут предусмотрены два подземных этажа и три надземных с эксплуатируемой кровлей и астроплощадкой для открытых наблюдений. Звёздный зал планетария расположится на третьем этаже здания под классическим горизонтальным куполом диаметром 18 метров и сможет вместить 224 зрительских места. Также в здании будет функционировать конференц-зал, в котором одновременном смогут участвовать в познавательных мероприятиях до 100 человек.

В целях сохранения уникального облика музея "Самара Космическая" — одной из достопримечательностей города — и сбережения зеленых насаждений обрамляющие музей ели получат специальное разрешение на пересадку, так называемые "пересадочные билеты". После завершения масштабного строительства их вернут на прежнее место.

Памятник выдающемуся конструктору Дмитрию Ильичу Козлову, который располагается вблизи музея и будущего планетария, на время строительных работ по согласованию с семьей Дмитрия Ильича будет передан на ответственное хранение.

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