В 2023 году по нацпроекту в Самарской области отремонтируют 17 мостов и путепроводов

В Самарской области в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в этом году планируют привести к нормативу 17 мостов и путепроводов общей протяженностью 1376,22 пог. м.

Из них пять мостовых сооружений - на дороге регионального значения Самара-Бугуруслан, здесь работы были начаты в прошлом году. На самом протяженном - 255 пог. м - мосту через реку Большой Кинель на 35+622 км предусмотрен ремонт железобетонных поверхностей: 12 опор и балок пролетного строения, замена деформационных швов, обновление асфальтобетонного покрытия, установка барьерного ограждения. В перечень остальных объектов входят мосты через овраг Невежий на 34+069 км и ерик на 37+810 км, путепровод через дорогу на 36+870 км и скотопрогон на 34+480 км.

Напомним, автомобильная дорога Самара-Бугуруслан является одним из опорных направлений в сторону Оренбургской области. В границах Самарской области общая протяженность автомобильной дороги составляет 140,5 км. Трасса проходит по территории шести муниципальных образований.

В составе автодороги "Самара - Бугуруслан" - Кинель-Черкассы отремонтируют три моста, расположенных на территории административного центра Кинель-Черкассы: через реку Большой Кинель протяженностью 198 пог. м и через пойму - 94 пог. м, соединяющих две части села. На третьем мосту - через реку Березовку (42,22 пог. м), на въезде в село, полностью заменят балки пролетных строений и опорные части, переустроят сопряжения моста с насыпью подходов, укрепят конусы монолитным бетоном, обновят дорожное покрытие.

В составе трассы "Урал" - Исаклы - Шентала на участке км 25+500 - км 47+000 также в порядок приведут три моста - через реки Суруш, Эриклей и Кондурча.

Автодорога "Урал" - Исаклы - Шентала - межмуниципальная дорога с выходом на федеральную трассу М-5 "Урал" и в соседний регион - республику Татарстан. Из Татарстана через село Исаклы движутся пассажирские автобусы в областной центр Самара. Улучшение качества дороги способствует повышению безопасности дорожного движения и скорости перевозок грузов.

Реализация планов по улучшению транспортной инфраструктуры, работа на объектах местного значения, улучшение благосостояния людей, в каком бы районе и населенном пункте они ни жили, - задачи, которые ставит и держит на контроле глава региона Дмитрий Азаров.