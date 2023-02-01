В 2023 году по нацпроекту в Самарской области отремонтируют 17 мостов и путепроводов

В Самарской области в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в этом году планируют привести к нормативу 17 мостов и путепроводов общей протяженностью 1376,22 пог. м.
Из них пять мостовых сооружений - на дороге регионального значения Самара-Бугуруслан, здесь работы были начаты в прошлом году. На самом протяженном - 255 пог. м - мосту через реку Большой Кинель на 35+622 км предусмотрен ремонт железобетонных поверхностей: 12 опор и балок пролетного строения, замена деформационных швов, обновление асфальтобетонного покрытия, установка барьерного ограждения. В перечень остальных объектов входят мосты через овраг Невежий на 34+069 км и ерик на 37+810 км, путепровод через дорогу на 36+870 км и скотопрогон на 34+480 км.
Напомним, автомобильная дорога Самара-Бугуруслан является одним из опорных направлений в сторону Оренбургской области. В границах Самарской области общая протяженность автомобильной дороги составляет 140,5 км. Трасса проходит по территории шести муниципальных образований.
В составе автодороги "Самара - Бугуруслан" - Кинель-Черкассы отремонтируют три моста, расположенных на территории административного центра Кинель-Черкассы: через реку Большой Кинель протяженностью 198 пог. м и через пойму - 94 пог. м, соединяющих две части села. На третьем мосту - через реку Березовку (42,22 пог. м), на въезде в село, полностью заменят балки пролетных строений и опорные части, переустроят сопряжения моста с насыпью подходов, укрепят конусы монолитным бетоном, обновят дорожное покрытие.
В составе трассы "Урал" - Исаклы - Шентала на участке км 25+500 - км 47+000 также в порядок приведут три моста - через реки Суруш, Эриклей и Кондурча.
Автодорога "Урал" - Исаклы - Шентала - межмуниципальная дорога с выходом на федеральную трассу М-5 "Урал" и в соседний регион - республику Татарстан. Из Татарстана через село Исаклы движутся пассажирские автобусы в областной центр Самара. Улучшение качества дороги способствует повышению безопасности дорожного движения и скорости перевозок грузов.
Реализация планов по улучшению транспортной инфраструктуры, работа на объектах местного значения, улучшение благосостояния людей, в каком бы районе и населенном пункте они ни жили, - задачи, которые ставит и держит на контроле глава региона Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?