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Дорожное строительство Транспорт и связь

В 2023 году по нацпроекту в Самарской области отремонтируют 17 мостов и путепроводов

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в этом году планируют привести к нормативу 17 мостов и путепроводов общей протяженностью 1376,22 пог. м.

Фото: mintrans.samregion.ru

Из них пять мостовых сооружений - на дороге регионального значения Самара-Бугуруслан, здесь работы были начаты в прошлом году. На самом протяженном - 255 пог. м - мосту через реку Большой Кинель на 35+622 км предусмотрен ремонт железобетонных поверхностей: 12 опор и балок пролетного строения, замена деформационных швов, обновление асфальтобетонного покрытия, установка барьерного ограждения. В перечень остальных объектов входят мосты через овраг Невежий на 34+069 км и ерик на 37+810 км, путепровод через дорогу на 36+870 км и скотопрогон на 34+480 км.

Напомним, автомобильная дорога Самара-Бугуруслан является одним из опорных направлений в сторону Оренбургской области. В границах Самарской области общая протяженность автомобильной дороги составляет 140,5 км. Трасса проходит по территории шести муниципальных образований.

В составе автодороги "Самара - Бугуруслан" - Кинель-Черкассы отремонтируют три моста, расположенных на территории административного центра Кинель-Черкассы: через реку Большой Кинель протяженностью 198 пог. м и через пойму - 94 пог. м, соединяющих две части села. На третьем мосту - через реку Березовку (42,22 пог. м), на въезде в село, полностью заменят балки пролетных строений и опорные части, переустроят сопряжения моста с насыпью подходов, укрепят конусы монолитным бетоном, обновят дорожное покрытие.

В составе трассы "Урал" - Исаклы - Шентала на участке км 25+500 - км 47+000 также в порядок приведут три моста - через реки Суруш, Эриклей и Кондурча.

Автодорога "Урал" - Исаклы - Шентала - межмуниципальная дорога с выходом на федеральную трассу М-5 "Урал" и в соседний регион - республику Татарстан. Из Татарстана через село Исаклы движутся пассажирские автобусы в областной центр Самара. Улучшение качества дороги способствует повышению безопасности дорожного движения и скорости перевозок грузов.

Реализация планов по улучшению транспортной инфраструктуры, работа на объектах местного значения, улучшение благосостояния людей, в каком бы районе и населенном пункте они ни жили, - задачи, которые ставит и держит на контроле глава региона Дмитрий Азаров.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

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Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

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Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...

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А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?

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