Число пользователей личного кабинета "ЭнергосбыТ Плюс" увеличилось в 1,5 раза

В 2022 году число пользователей личного кабинета Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" увеличилось на 46% и составляет свыше 100 тысяч человек. С его помощью клиенты могут передавать показания приборов учета, отслеживать и оплачивать начисления, обращаться в службу поддержки, получать электронные квитанции и скачать их архив за предыдущие 3 года.

"Клиентам энергокомпании доступно множество онлайн-сервисов, которые максимально упрощают взаимодействие граждан с поставщиком ресурсов. Многие вопросы можно решить быстро и удобно, не выходя из дома", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Зарегистрироваться в личном кабинете клиента и ознакомиться со всеми доступными онлайн-сервисами компании можно на официальном сайте samara.esplus.ru/clients/onlayn-servisy/. Также можно установить приложение "Мобильный личный кабинет ЭнергосбыТ Плюс" на свой смартфон с помощью Google Play или AppStore, прямые ссылки для скачивания вы найдете на сайте в специальном разделе: samara.esplus.ru/clients/onlayn-servisy/mobilnoe-prilozhenie/.

Руководство энергокомпании напоминает, что оплатить счета за январь необходимо не позднее 10 февраля.