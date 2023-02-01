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ЖКХ и благоустройство Общество

Число пользователей личного кабинета "ЭнергосбыТ Плюс" увеличилось в 1,5 раза

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2022 году число пользователей личного кабинета Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" увеличилось на 46% и составляет свыше 100 тысяч человек. С его помощью клиенты могут передавать показания приборов учета, отслеживать и оплачивать начисления, обращаться в службу поддержки, получать электронные квитанции и скачать их архив за предыдущие 3 года.

"Клиентам энергокомпании доступно множество онлайн-сервисов, которые максимально упрощают взаимодействие граждан с поставщиком ресурсов. Многие вопросы можно решить быстро и удобно, не выходя из дома", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Зарегистрироваться в личном кабинете клиента и ознакомиться со всеми доступными онлайн-сервисами компании можно на официальном сайте samara.esplus.ru/clients/onlayn-servisy/. Также можно установить приложение "Мобильный личный кабинет ЭнергосбыТ Плюс" на свой смартфон с помощью Google Play или AppStore, прямые ссылки для скачивания вы найдете на сайте в специальном разделе: samara.esplus.ru/clients/onlayn-servisy/mobilnoe-prilozhenie/.

Руководство энергокомпании напоминает, что оплатить счета за январь необходимо не позднее 10 февраля.

Гид потребителя

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Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

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