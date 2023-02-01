Число пользователей личного кабинета "ЭнергосбыТ Плюс" увеличилось в 1,5 раза

В 2022 году число пользователей личного кабинета Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" увеличилось на 46% и составляет свыше 100 тысяч человек. С его помощью клиенты могут передавать показания приборов учета, отслеживать и оплачивать начисления, обращаться в службу поддержки, получать электронные квитанции и скачать их архив за предыдущие 3 года.
"Клиентам энергокомпании доступно множество онлайн-сервисов, которые максимально упрощают взаимодействие граждан с поставщиком ресурсов. Многие вопросы можно решить быстро и удобно, не выходя из дома", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Зарегистрироваться в личном кабинете клиента и ознакомиться со всеми доступными онлайн-сервисами компании можно на официальном сайте samara.esplus.ru/clients/onlayn-servisy/. Также можно установить приложение "Мобильный личный кабинет ЭнергосбыТ Плюс" на свой смартфон с помощью Google Play или AppStore, прямые ссылки для скачивания вы найдете на сайте в специальном разделе: samara.esplus.ru/clients/onlayn-servisy/mobilnoe-prilozhenie/.
Руководство энергокомпании напоминает, что оплатить счета за январь необходимо не позднее 10 февраля.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!