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Музеи и выставки Культура

В Самарском художественном музее откроется выставка Владимира Щербина

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 2 февраля в 18:00, Самарский областной художественный музей представит выставку художника и педагога, члена творческого Союза художников и международной Федерации художников при ЮНЕСКО Владимира Васильевича Щербина. Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

Щербин работал в разных жанрах, отдавая предпочтение портрету и пейзажу. Любил графику, акварель, живопись маслом. В своем творчестве продолжал традиции русской реалистической школы.

Основными пейзажными мотивами творчества были улицы Самары, Царевщина, Каменный брод, тихие волжские берега, мост через Самарку, река Сок. Владимир Васильевич любил пленэр, выезжал с учениками, писал этюды.

Его работы небольшие и неброские, сдержанны по цвету, обобщены, их отличают сложные полутона, живопись, построенная на нюансах — гармоничная и деликатная.

"Для меня важны материальность предмета, организованность и трепет дыхания в работе. Когда пишешь с натуры, все это возникает на полотне, как чувство Родины — дыхание перехватывает", — говорил Щербин.

Вход на выставку свободный.

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