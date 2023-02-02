В Чапаевске осудили предпринимателя, незаконно подключившегося к электросетям

Чапаевский городской суд рассмотрел уголовное дело учредителя и директора ООО "Строительная компания Чапаевск Техпроммонтаж". Его обвиняли в причинении имущественного ущерба (ст. 165 УК РФ) и приведении в негодность объектов жизнеобеспечения (ст. 215.2 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Предприниматель несанкционированно подключил свою производственную базу "Победа" на ул. Строительная, 7г к линии электропередач и бесплатно пользовался электроэнергией.
Кроме того, несанкционированное подключение привело в негодность линию электропередач и повлекло за собой повреждение объекта энергетики.
Суд назначил мужчине штраф 350 тыс. рублей.
Примечательно, что бизнесмен, находившийся до суда под подпиской о невыезде, в конце декабря 2022 г. без разрешения покинул территорию страны. Позже он сообщил, что совершил туристическую поездку в Индонезию и вернулся к судебному заседанию. При этом, будучи за пределами РФ, мужчина ухитрился открыть себе больничный лист. В связи с этим сейчас ведут проверку.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.