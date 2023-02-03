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Футбол Спорт

"Крылья" закончили второй сбор матчем в ничью

БЕЛЕК. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 3 февраля, "Крылья Советов" во втором контрольном матче с "Оренбургом" сыграли вничью - 3:3.

Голы: 0:1 13 Обухов, 16'; 0:2 87 Капустянский, 37'; 0:3 2 Полуяхтов, 65'; 1:3 7 Цыпченко, 72'; 2:3 25 Салтыков, 76'; 3:3 20 Рахманович, 77'.

"Крылья Советов": 1 Ломаев, 5 Горшков (31 Зотов, 63), 4 Солдатенков, 24 Евгеньев (95 Гапонов, 63'), 23 Бейл (5 Горшков, 75'), 28 Гарре (18 Соколов, 63'), 14 Коваленко (6 Бабкин, 63'), 22 Фернандо (25 Салтыков, 63'), 30 Чиркович (9 Писарский, 75'), 20 Рахманович, 9 Писарский (7 Цыпченко, 63').

Запасные: 81 Овсянников, 99 Веселов, 18 Соколов, 26 Григорьев, 17 Хубулов, 73 Шитов, 96 Тоцкий.

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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