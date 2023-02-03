"Крылья" закончили второй сбор матчем в ничью

В пятницу, 3 февраля, "Крылья Советов" во втором контрольном матче с "Оренбургом" сыграли вничью - 3:3.
Голы: 0:1 13 Обухов, 16'; 0:2 87 Капустянский, 37'; 0:3 2 Полуяхтов, 65'; 1:3 7 Цыпченко, 72'; 2:3 25 Салтыков, 76'; 3:3 20 Рахманович, 77'.
"Крылья Советов": 1 Ломаев, 5 Горшков (31 Зотов, 63), 4 Солдатенков, 24 Евгеньев (95 Гапонов, 63'), 23 Бейл (5 Горшков, 75'), 28 Гарре (18 Соколов, 63'), 14 Коваленко (6 Бабкин, 63'), 22 Фернандо (25 Салтыков, 63'), 30 Чиркович (9 Писарский, 75'), 20 Рахманович, 9 Писарский (7 Цыпченко, 63').
Запасные: 81 Овсянников, 99 Веселов, 18 Соколов, 26 Григорьев, 17 Хубулов, 73 Шитов, 96 Тоцкий.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?