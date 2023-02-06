Мэрия Самары выделила 240 млн рублей на дорожную разметку

Департамент городского хозяйства и экологии Самары ищет подрядчика, который нанесет линии дорожной разметки на дорогах местного значения. Начальная цена контракта составляет 240 млн рублей.

В техзадании прописаны технология выполнения работ и гарантийные сроки. Так, наносить разметку следует строго в ночное время суток (за исключением дорог с малой интенсивностью автодвижения, при отсутствии искусственного освещения).

Процесс должен включать в себя подготовительные работы: очистку покрытия от пыли и грязи, ограждение мест производства дорожных работ, нанесение предварительной разметки и т. п.

Гарантийный срок составляет от трех месяцев (на разметку, выполненную красками (эмалями)) до 11 месяцев (на разметку, выполненную термопластиком и холодным пластиком).

"Основной объем работ по нанесению линий дорожной разметки, в том числе у детских учебных заведениях, должен быть завершен до 15 августа. Исключением могут быть участки, находящиеся в ремонте", — отмечается в документации.

Подрядчика определят после 22 февраля. Он должен приступить к исполнению обязанностей в начале марта. Контракт рассчитан на три года, до 30 апреля 2025 года.