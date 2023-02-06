Мэрия Самары выделила 240 млн рублей на дорожную разметку

Департамент городского хозяйства и экологии Самары ищет подрядчика, который нанесет линии дорожной разметки на дорогах местного значения. Начальная цена контракта составляет 240 млн рублей.
В техзадании прописаны технология выполнения работ и гарантийные сроки. Так, наносить разметку следует строго в ночное время суток (за исключением дорог с малой интенсивностью автодвижения, при отсутствии искусственного освещения).
Процесс должен включать в себя подготовительные работы: очистку покрытия от пыли и грязи, ограждение мест производства дорожных работ, нанесение предварительной разметки и т. п.
Гарантийный срок составляет от трех месяцев (на разметку, выполненную красками (эмалями)) до 11 месяцев (на разметку, выполненную термопластиком и холодным пластиком).
"Основной объем работ по нанесению линий дорожной разметки, в том числе у детских учебных заведениях, должен быть завершен до 15 августа. Исключением могут быть участки, находящиеся в ремонте", — отмечается в документации.
Подрядчика определят после 22 февраля. Он должен приступить к исполнению обязанностей в начале марта. Контракт рассчитан на три года, до 30 апреля 2025 года.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!