Самарских депутатов обяжут добровольно сообщать о склонении к коррупции

Депутатов Самарской губернской думы обяжут добровольно сообщать о попытках склонить их к коррупционным правонарушениям — соответствующий законопроект внесен на рассмотрение думы областной прокуратурой в пятницу, 3 февраля.
Как только парламентарию станет известно о попытке склонить его к коррупции, он обязан будет незамедлительно уведомить прокуратуру и думскую комиссию по контролю за достоверностью сведений, подаваемых депутатами: о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
К своему обращению депутат должен будет приложить все материалы, подтверждающие факт склонения его к коррупции.
Закон принимается в целях приведения регионального законодательства в соответствие с требованием федерального закона "О противодействии коррупции", обязывающим лиц, замещающих государственные должности субъекта РФ, сообщать в пятидневный срок обо всех фактах обращения к ним с целью совершения коррупционных правонарушений.
Для более оперативного реагирования на уведомления прокуратура Самарской области предлагает сократить срок подачи сведений и обязать депутатов подавать уведомления в тот же день, когда им стало известно о попытке склонить их к коррупционному правонарушению.
Последние комментарии
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.
Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.