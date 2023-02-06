Самарских депутатов обяжут добровольно сообщать о склонении к коррупции

Депутатов Самарской губернской думы обяжут добровольно сообщать о попытках склонить их к коррупционным правонарушениям — соответствующий законопроект внесен на рассмотрение думы областной прокуратурой в пятницу, 3 февраля.

Как только парламентарию станет известно о попытке склонить его к коррупции, он обязан будет незамедлительно уведомить прокуратуру и думскую комиссию по контролю за достоверностью сведений, подаваемых депутатами: о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

К своему обращению депутат должен будет приложить все материалы, подтверждающие факт склонения его к коррупции.

Закон принимается в целях приведения регионального законодательства в соответствие с требованием федерального закона "О противодействии коррупции", обязывающим лиц, замещающих государственные должности субъекта РФ, сообщать в пятидневный срок обо всех фактах обращения к ним с целью совершения коррупционных правонарушений.

Для более оперативного реагирования на уведомления прокуратура Самарской области предлагает сократить срок подачи сведений и обязать депутатов подавать уведомления в тот же день, когда им стало известно о попытке склонить их к коррупционному правонарушению.