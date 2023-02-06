В Самарской области военный прокурор провел личный прием граждан

2 февраля в рамках мобильной приемной военный прокурор Самарского гарнизона, полковник юстиции Олег Лазуткин провел в пос. Кряж Самарской области личный прием военнослужащих.

Военный прокурор гарнизона ответил на вопросы, связанные с работой военно-врачебной комиссии, порядком прохождения военной службы, предоставлением льгот и социальных гарантий.

В ходе мероприятия всем заявителям даны необходимые разъяснения. По сообщениям, требующим вмешательства надзорного ведомства, организованы проверочные мероприятия, сообщает военная прокуратура Центрального военного округа.