В Самаре вынесен приговор многодетному повару, сломавшему менору

Во вторник, 7 февраля, Самарский районный суд областной столицы вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя, обвинявшегося в вандализме.

Преступление было совершено в ночь с 4 на 5 декабря 2021 года. Ее подсудимый, работающий поваром в одной из самарских школ и воспитывающий шестерых детей, проводил в рок-клубе "Штучка". Здесь он в ходе общения с неустановленными следствием лицами решил осквернить ханукальную менору (девятисвечник), находящуюся недалеко от бара - около здания синагоги на пересечении улиц Чапаевской и Ленинградской.

В компании других посетителей бара мужчина повредил освещение меноры, а затем они стали раскачивать металлическую конструкцию, в результате чего она сломалась и рухнула.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 1 года ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.