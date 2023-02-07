В Самаре вынесен приговор многодетному повару, сломавшему менору

Во вторник, 7 февраля, Самарский районный суд областной столицы вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя, обвинявшегося в вандализме.
Преступление было совершено в ночь с 4 на 5 декабря 2021 года. Ее подсудимый, работающий поваром в одной из самарских школ и воспитывающий шестерых детей, проводил в рок-клубе "Штучка". Здесь он в ходе общения с неустановленными следствием лицами решил осквернить ханукальную менору (девятисвечник), находящуюся недалеко от бара - около здания синагоги на пересечении улиц Чапаевской и Ленинградской.
В компании других посетителей бара мужчина повредил освещение меноры, а затем они стали раскачивать металлическую конструкцию, в результате чего она сломалась и рухнула.
Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 1 года ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.