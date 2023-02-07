АвтоВАЗ закрывает сделку по приобретению российских активов Nissan

АО "АвтоВАЗ" объявляет о закрытии сделки по приобретению доли в уставном капитале ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС", сообщает пресс-служба предприятия. Соответствующие документы 7 февраля подписаны президентом АвтоВАЗа Максимом Соколовым и генеральным директором ФГУП "НАМИ" Федором Назаровым. Ранее сделка получила одобрение со стороны правительства Российской Федерации.

В рамках договоренностей АО "АвтоВАЗ" приобрело долю в уставном капитале ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС" в размере 99% по цене 1 Евро с оплатой в рублевом эквиваленте по курсу на день платежа. Заключенная сделка сохраняет колл-опцион для компании Nissan по обратному выкупу бывших активов в России в течение шести лет, в случае принятия соответствующего решения в будущем и его одобрения со стороны правительства РФ.

"На сегодняшний день основным направлением нашей совместной работы является максимальное наращивание объёмов производства и предложения на российском автомобильном рынке. Однако в ответ на текущие вызовы перед командой АвтоВАЗа стоит задача не только запустить производство автомобилей на площадке в Санкт-Петербурге, но и обеспечить уверенное повышение уровня локализации выпускаемой на ней продукции. Кроме того, возобновление работы завода обеспечит рост показателей промышленного производства региона и сохранение рабочих мест", — заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов.

Максим Соколов добавил, что АвтоВАЗ подтверждает планы по возобновлению производства автомобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге уже во II полугодии 2023 года.

"Это будут новые модели под брендом Lada в сегментах С и D. Объем выпуска в текущем году может составить до 10 тыс. штук. В дальнейшем высокие профессиональные компетенции нашей команды могут обеспечить увеличение объемов производства практически до любых значений при наличии спроса на российском рынке. В 2024–2027 гг. мы локализуем эти автомобили, где ключевой задачей будет являться максимальное использование возможностей более 30 региональных поставщиков автокомпонентов. При этом для успешного развития компонентной индустрии АвтоВАЗ рассчитывает на государственные механизмы стимулирования поставщиков, к примеру, льготные займы федерального и региональных Фондов развития промышленности. Крайне важно, чтобы указанные механизмы были обеспечены надлежащим фондированием", — уточнил президент АвтоВАЗа.