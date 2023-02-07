Верховный Суд: дело Светланы Ашмариной рассмотрят в Самаре

Во вторник, 7 февраля, Верховный Суд РФ оставил без изменений постановление Шестого кассационного суда об отказе в рассмотрении уголовного дела ректора СГЭУ Светланы Ашмариной в другом регионе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, Светлану Ашмарину обвиняют в покушении на присвоение и растрату, а также в служебном подлоге. По версии следствия, ректор и ее подчиненная Светлана Березовская вели с Владивостокским госуниверситетом экономики и сервиса (ВГУЭС) переговоры о заключении фиктивных договоров на выполнение научно-исследовательских работ. Как ранее сообщали в СУ СК РФ по Самарской области, предположительно, в итоге от СГЭУ на основании актов сдачи-приемки работ необоснованно перечислили 3,5 млн рублей.

Уголовное дело 9 ноября поступило в Октябрьский районный суд. Но к судебному следствию еще не приступили из-за подачи адвокатом ходатайства в Шестой кассационный суд о переносе слушания в другой субъект федерации. Как ранее сообщалось, адвокат высказывала опасения, что объективное рассмотрение дела в Самаре невозможно из-за внимания к делу депутата Госдумы Александра Хинштейна. 29 ноября 2022 г. кассационный суд отказал.

На это постановление кассации подали апелляционную жалобу в Верховный Суд РФ. 7 февраля жалобу оставили без удовлетворения.