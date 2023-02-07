Верховный Суд: дело Светланы Ашмариной рассмотрят в Самаре

Во вторник, 7 февраля, Верховный Суд РФ оставил без изменений постановление Шестого кассационного суда об отказе в рассмотрении уголовного дела ректора СГЭУ Светланы Ашмариной в другом регионе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Напомним, Светлану Ашмарину обвиняют в покушении на присвоение и растрату, а также в служебном подлоге. По версии следствия, ректор и ее подчиненная Светлана Березовская вели с Владивостокским госуниверситетом экономики и сервиса (ВГУЭС) переговоры о заключении фиктивных договоров на выполнение научно-исследовательских работ. Как ранее сообщали в СУ СК РФ по Самарской области, предположительно, в итоге от СГЭУ на основании актов сдачи-приемки работ необоснованно перечислили 3,5 млн рублей.
Уголовное дело 9 ноября поступило в Октябрьский районный суд. Но к судебному следствию еще не приступили из-за подачи адвокатом ходатайства в Шестой кассационный суд о переносе слушания в другой субъект федерации. Как ранее сообщалось, адвокат высказывала опасения, что объективное рассмотрение дела в Самаре невозможно из-за внимания к делу депутата Госдумы Александра Хинштейна. 29 ноября 2022 г. кассационный суд отказал.
На это постановление кассации подали апелляционную жалобу в Верховный Суд РФ. 7 февраля жалобу оставили без удовлетворения.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.