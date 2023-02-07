В Тольятти обсудили судьбу дендропарка напротив 21 квартала

Идея разбить дендропарк возникла еще в девяностых годах. Деревья привозили из разных уголков нашей страны от Карелии до Дальнего Востока. Группа компаний "ЭкоВоз" на протяжении последних лет принимала участие в посадке и уходе за деревьями, а также участвовала в субботниках по уборке территории.
Дендропарк — это особая зеленая зона на карте Тольятти, которая не может сравниться ни с одним парком. Однозначно можно сказать, что это "легкие" города, зона отдыха для людей всех возрастов и одновременно учебный центр с биостанцией для детей.
К сожалению, в последние годы дендропарк никак не развивался: здесь нет освещения, удобных дорожек для прогулки, скамеек для отдыха, туалета. Директор по социальным проектам ГК "ЭкоВоз" обратила внимание общественности на этот объект и организовала встречу с руководителем департамента городского хозяйства Максимом Кузахметовым, депутатом Самарской губернской думы Денисом Волковым, проектировщиками и общественниками в администрации Тольятти.
В ходе встречи была создана рабочая группа по проектированию нового общественного пространства, которое планируется в дальнейшем выставить на голосование по формированию комфортной городской среды. В рабочую группу вошли ребята, которые занимались проектированием и реализацией проекта "Эко-Парк Шлюзовой".
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!