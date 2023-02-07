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ЖКХ и благоустройство Общество

Сотрудников "Т Плюс" из Тольятти и Сызрани отметили в рамках акции "Мы работаем для вас"

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На улицах Тольятти и Сызрани появились баннеры с фотографиями сотрудников "Т Плюс", которые удостоены отраслевых и корпоративных наград за вклад в развитие энергетики региона.

Баннеры размещены на зданиях управления Тольяттинских теплосетей на ул. М.Горького, 27а и котельной № 2 на ул. Громовой, 43, а также на теплосетевом павильоне на ул. 50 лет Октября в Сызрани.

Данное мероприятие — это часть межрегионального проекта "Мы работаем для вас", который с 2021 года реализуется в городах присутствия "Т Плюс". Его главная цель — познакомить потребителей энергоресурсов с лучшими профессионалами отрасли и поощрить сотрудников. Во многом от них зависит надежная работа энергокомпании и обеспечение многоквартирных домов региона теплом и горячей водой.

"Т Плюс" большое внимание уделяет повышению уровня профессионализма энергетиков. Одно из ключевых направлений — соревнования профмастерства, которые проводятся среди сотрудников различных профессий. Кроме того, на базе Самарского учебно-курсового комбината работники периодически проходят обязательные курсы повышения квалификации. Ежегодно вклад многих сотрудников Самарского филиала "Т Плюс" в бесперебойное теплоснабжение горожан отмечается отраслевыми наградами.

Небольшое видео "Т Плюс — развиваем города" о вкладе энергетиков в развитие энергосистемы городов региона можно посмотреть по ссылке.

Гид потребителя

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Elmira Davletova 20 августа 2022 06:22 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

Ольга Степанова 20 августа 2022 06:03 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

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Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.

Ирина Мирова 19 августа 2022 16:00 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!

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