Сотрудников "Т Плюс" из Тольятти и Сызрани отметили в рамках акции "Мы работаем для вас"

На улицах Тольятти и Сызрани появились баннеры с фотографиями сотрудников "Т Плюс", которые удостоены отраслевых и корпоративных наград за вклад в развитие энергетики региона.
Баннеры размещены на зданиях управления Тольяттинских теплосетей на ул. М.Горького, 27а и котельной № 2 на ул. Громовой, 43, а также на теплосетевом павильоне на ул. 50 лет Октября в Сызрани.
Данное мероприятие — это часть межрегионального проекта "Мы работаем для вас", который с 2021 года реализуется в городах присутствия "Т Плюс". Его главная цель — познакомить потребителей энергоресурсов с лучшими профессионалами отрасли и поощрить сотрудников. Во многом от них зависит надежная работа энергокомпании и обеспечение многоквартирных домов региона теплом и горячей водой.
"Т Плюс" большое внимание уделяет повышению уровня профессионализма энергетиков. Одно из ключевых направлений — соревнования профмастерства, которые проводятся среди сотрудников различных профессий. Кроме того, на базе Самарского учебно-курсового комбината работники периодически проходят обязательные курсы повышения квалификации. Ежегодно вклад многих сотрудников Самарского филиала "Т Плюс" в бесперебойное теплоснабжение горожан отмечается отраслевыми наградами.
Небольшое видео "Т Плюс — развиваем города" о вкладе энергетиков в развитие энергосистемы городов региона можно посмотреть по ссылке.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!