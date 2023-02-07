Сотрудников "Т Плюс" из Тольятти и Сызрани отметили в рамках акции "Мы работаем для вас"

На улицах Тольятти и Сызрани появились баннеры с фотографиями сотрудников "Т Плюс", которые удостоены отраслевых и корпоративных наград за вклад в развитие энергетики региона.

Баннеры размещены на зданиях управления Тольяттинских теплосетей на ул. М.Горького, 27а и котельной № 2 на ул. Громовой, 43, а также на теплосетевом павильоне на ул. 50 лет Октября в Сызрани.

Данное мероприятие — это часть межрегионального проекта "Мы работаем для вас", который с 2021 года реализуется в городах присутствия "Т Плюс". Его главная цель — познакомить потребителей энергоресурсов с лучшими профессионалами отрасли и поощрить сотрудников. Во многом от них зависит надежная работа энергокомпании и обеспечение многоквартирных домов региона теплом и горячей водой.

"Т Плюс" большое внимание уделяет повышению уровня профессионализма энергетиков. Одно из ключевых направлений — соревнования профмастерства, которые проводятся среди сотрудников различных профессий. Кроме того, на базе Самарского учебно-курсового комбината работники периодически проходят обязательные курсы повышения квалификации. Ежегодно вклад многих сотрудников Самарского филиала "Т Плюс" в бесперебойное теплоснабжение горожан отмечается отраслевыми наградами.

Небольшое видео "Т Плюс — развиваем города" о вкладе энергетиков в развитие энергосистемы городов региона можно посмотреть по ссылке.