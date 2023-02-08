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Экономика и бизнес

Компания "ЭкоВоза" пригрозила банкротством "ЭкоСтройРесурсу"

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 7 февраля, ООО "ЭкоРесурсПоволжье", входящее в ГК "ЭкоВоз", уведомило о намерении обратиться с заявлением о признании банкротом регионального оператора по обращению с ТКО - ООО "ЭкоСтройРесурс". Соответствующее сообщение размещено на портале Федресурс.

В сообщении указывается, что задолженность подтверждается решением Арбитражного суда Самарской области от 31 января этого года. Из материалов данного дела следует, что компания "ЭкоРесурсПоволжье" в декабре 2022 г. обратилась к "ЭкоСтройРесурсу" с иском о взыскании долга в 33 млн руб. за май 2022 г. по договору на обработку отходов. Иск был удовлетворен.

"Готовящееся заявление о признании регоператора банкротом - это вынужденная мера. Дело в том, что задолженность "ЭкоСтройРесурса" перед нашей компанией стабильно составляет свыше пяти месяцев. И свои деньги мы при этом получаем только через суды", - прокомментировал ситуацию порталу "Волга Ньюс" директор ООО "ЭкоРесурсПоволжье" Сергей Трёшников.

В "ЭкоСтройРесурсе" в свою очередь заявили, что задержка с оплатой связана с процедурой сбора платежей с населения.

"Оснований для признания банкротом "ЭкоСтройРесурса" нет. Такое заявление - скорее пиар. Дебиторская задолженность есть у всех регоператоров в стране, выплаты идут в полном объеме, но с задержкой, ввиду сборов платежей уже после оказания услуги населению", - отметил директор компании Михаил Захаров.

Он также добавил, что решение арбитража, на которое ссылается "ЭкоРесурсПоволжье", не вступило в законную силу и будет обжаловано.

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