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Дорожное строительство Транспорт и связь

Благодаря нацпроекту дороги к аэропорту Курумоч становятся комфортнее и безопаснее

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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9 февраля 2023 года отечественной гражданской авиации исполнится 100 лет. Благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги" путь к воздушным гаваням становится доступнее и комфортнее. За 4 года реализации нацпроекта в регионах России было построено и отремонтировано 95 дорожных объектов, ведущих к аэропортам.

Фото: Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

"Обеспечение территориальной связанности страны - одна из задач, поставленных президентом страны. По национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в нормативное состояние привели 360 км дорог к аэропортам. Мы стараемся всесторонне развивать инфраструктуру, прежде всего, для комфорта населения. Кроме того, обновленные дороги к аэропортам - это более удобная логистика, укрепление межрегиональных связей. Все это придает новый импульс экономике и помогает решать задачи в социальной сфере, повышая темпы развития всей страны", - сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Так, в 2021 году в Самарской области на мосту через реку Сок в составе автомобильной дороги Волжский - Курумоч - "Урал" запустили долгожданное четырехполосное движение.

Напомним, на средства дорожного нацпроекта строители за 1,5 года возвели новый мост через реку Сок, параллельно существующему и реконструировали старое мостовое сооружение. Работы должны были завершиться не ранее середины 2022 года, но уже в июле 2021 года на объекте открыли рабочее движение по четырем полосам.

Задачу открыть полное движение по двум мостам раньше запланированных сроков поставил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Разгрузить выезд из областного центра на региональную и федеральную сеть автодорог, избавить жителей и гостей региона от пробок по пути в аэропорт, к Волжским местам отдыха - стало основной мотивацией для строителей в работе.

В этом году работа по обновлению дорог к аэропортам продолжится. В Самаре планируется отремонтировать Московское шоссе на участке от ул. Мичурина до автодороги подъезд к г. Самара от М-5 "Урал" - выезд из города, которым также пользуются жители по пути в аэропорт "Курумоч".

Протяженность участка ремонта составит более 9 км. Количество полос движения на данном участке от 5 до 7. Проектом предусмотрено обновление нижнего и верхнего слоев покрытия на основном ходу, дублерах, пресечениях и примыканий. Для обеспечения безопасности выполнят устройство рамы для дорожных знаков реверсивного движения, монтаж дорожных знаков, установку светофоров, перильного пешеходного и барьерного ограждения. Разметку нанесут термопластиком.

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Последние комментарии

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давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

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Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

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Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...

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