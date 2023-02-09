На раскопках в Самаре обнаружили предметы XIX века

В Самаре на участке в границах ул. Молодогвардейская, Пионерская, Галактионовская, Венцека в результате археологической разведки обнаружены фрагменты керамики, фарфора и фаянса XIX в., сообщает УГООКН по Самарской области.
"В августе 2022 г. археологи исследовали земельный участок, расположенный в исторической части Самары. 27 квартал впервые появляется на планах расширения областной столицы в 1780-х гг., после чего начинается постепенное освоение этой части города. К 1840-м гг. квартал № 27 был уже полностью застроен. В соответствии с планом г. Самара 1887 г. на ул. Молодогвардейская (Соборная) был проложен водопровод. В конце XIX в. на изучаемой территории проходил маршрут конно-железной городской дороги (конки)", — уточняют ученые.
В процессе обследования археологи нашли 808 единиц разновременного массового материала и отдельных предметов, относящихся к XIX–XX вв.: фрагменты круговой поливной или лощеной керамики, обожженной в горне, стеклянные изделия, фаянса, фарфора; фрагменты кирпичей с клеймами производителей дореволюционного времени, технический фаянс (бытовые предметы, изготовленные по технологиям XIX в. на основе глин — осколки ванн, раковин и др.), металлические предметы, ошлакованные предметы из стекла и керамики, с налетом патины и следами иризации; остатки изделий из кожи (многослойные подошвы обуви, подбитые кованными мелкими гвоздями из медных сплавов), строительный мусор и фрагменты посуды.
Находки советского времени представлены предметами, выполненными из материалов и по технологиям, соответствующим ГОСТам эпохи социализма: куски штампованного шифера серого цвета, части водопроводных труб, фрагменты предметов из пластика, орнаментированная кафельная плитка, части стеклянной, фаянсовой и фарфоровой посуды, штампованные гвозди различной величины с незначительными следами коррозии, предметы электрического обеспечения (изоляторы, розетки и др.).
"Таким образом, после проведения обследования будет возможно произвести хозяйственное освоение указанного земельного участка", — добавляют ученые.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Стоит пожелать быстрейшей реализации проекта. Самара волжская жемчужина!
Дополнительно, стоит отметить, что кол- во выходящих с мастерской - лукавство. И да, упавшее качество привело к тому, что человек потерял вообще все заказы. Кстати, на авито- куча классных мастеров, их надо только найти
Вставлю 5 копеек, за державу обидно. 1. В НХЛ - ну нет. К сожалению, работ Егора там - нет. 2. В КХЛ - ну нет, к сожалению, работ Егора - там нет 3. Для ЖХЛ - работу полностью была переделана, шлем смывали. И там - нет. В мастерской круто рисовали Арина и Маргарита, но - девочки работают в другом месте. Лично заказывал у Егора шлема, еа выходе- из 5 шлемов, нарисовал 2, три не нарисовал. Пытался обмануть, взять деньги, а шлема не сделанные отдать после. Что странно, отправлял их рисовать в другой город. На мои просьбы пояснить - отвечал, что не будет со мной обсуждать. К сожалению, за ним пришлось переделывать порядка 8 шлемов, или больше. Отлично работает в мастерской его супруга, руки - золотые. Но, не желание слушать заказчиков, угрозы, а также полнейшее принебрежение уважением к людям свели все процессы с Егором - к нулю. Было интересно работать, но - выводы каждый делает сам. PS Ну совсем ни чего личного, кстати.