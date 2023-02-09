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ЖКХ и благоустройство Общество

За плохую уборку снега в Самаре "Благоустройство" оштрафовали на 300 тыс. рублей

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Октябрьский районный суд признал МП "Благоустройство" виновным в административном правонарушении "Неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, с причинением существенного вреда" и оштрафовал на 300 тыс. рублей.

Прокуратура Самары проверила, насколько эффективно МП "Благоустройство" исполнило требования ФЗ при организации зимнего содержания дорог и иных территорий. Во время проверки были зафиксированы многочисленные факты невыполнения организацией обязательств, принятых в рамках муниципального контракта на общую сумму 643 млн рублей.

"В частности, ненадлежащая уборка снега в период с 17 по 23 ноября 2022 г. привела к всплеску случаев травматизма и дорожно-транспортных происшествий на территории областного центра, — прокомментировала старший помощник прокурора Самары Анастасия Смирнова. — Прокурорами районов города зафиксировано более 50 случаев дорожно-транспортных происшествий, причиной которых послужили неблагоприятные погодные условия. В указанный период более 300 жителей города обратились в медицинские учреждения по причине получения травм при падении на гололед".

Прокурор города внес руководителю предприятия представление, возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении по статье "Неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, с причинением существенного вреда".

Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены. Мировой судья судебного участка № 34 Октябрьского судебного района Самары признал организацию виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей.

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