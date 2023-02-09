За плохую уборку снега в Самаре "Благоустройство" оштрафовали на 300 тыс. рублей

Октябрьский районный суд признал МП "Благоустройство" виновным в административном правонарушении "Неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, с причинением существенного вреда" и оштрафовал на 300 тыс. рублей.
Прокуратура Самары проверила, насколько эффективно МП "Благоустройство" исполнило требования ФЗ при организации зимнего содержания дорог и иных территорий. Во время проверки были зафиксированы многочисленные факты невыполнения организацией обязательств, принятых в рамках муниципального контракта на общую сумму 643 млн рублей.
"В частности, ненадлежащая уборка снега в период с 17 по 23 ноября 2022 г. привела к всплеску случаев травматизма и дорожно-транспортных происшествий на территории областного центра, — прокомментировала старший помощник прокурора Самары Анастасия Смирнова. — Прокурорами районов города зафиксировано более 50 случаев дорожно-транспортных происшествий, причиной которых послужили неблагоприятные погодные условия. В указанный период более 300 жителей города обратились в медицинские учреждения по причине получения травм при падении на гололед".
Прокурор города внес руководителю предприятия представление, возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении по статье "Неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, с причинением существенного вреда".
Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены. Мировой судья судебного участка № 34 Октябрьского судебного района Самары признал организацию виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!