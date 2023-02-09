"Крылья Советов" сыграют на третьем сборе четыре матча

На третьем сборе в Турции "Крылья Советов" сыграют четыре матча.
Соперниками "Крыльев" будут молодежка "Спартака", казахстанский "Аксу", встречи с которыми состоится 10 февраля.
"Нефтчи" из Узбекистана и московское "Торпедо" сыграют с самарцами 16 февраля.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?