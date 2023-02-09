Самарец получил семь с половиной лет колонии за 1,2 кг героина

Красноглинский районный суд Самары вынес приговор 36-летнему самарцу, которого ранее задержали с крупной партией наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские остановили мужчину на улице, а дома у него изъяли более 1,2 кг героина. Как выяснилось, ранее самарец нашел через интернет "работу" — он забирал наркотик из тайников и развозил по городу.

Суд назначил мужчине семь с половиной лет лишения свободы сроком в колонии строгого режима.