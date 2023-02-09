Самарец получил семь с половиной лет колонии за 1,2 кг героина

Красноглинский районный суд Самары вынес приговор 36-летнему самарцу, которого ранее задержали с крупной партией наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Полицейские остановили мужчину на улице, а дома у него изъяли более 1,2 кг героина. Как выяснилось, ранее самарец нашел через интернет "работу" — он забирал наркотик из тайников и развозил по городу.
Суд назначил мужчине семь с половиной лет лишения свободы сроком в колонии строгого режима.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.