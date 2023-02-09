Экс-директор МБУ из Самарской области получил условный срок за "мертвые души"

В Самарской области суд вынес приговор бывшему директору муниципального бюджетного учреждения Новокуйбышевска. Его признали виновным в мошенничестве и подлоге. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Директор МБУ просил подчиненных вносить в табели учета рабочего времени двоих уборщиков ложные сведения. На самом деле эти люди вообще не работали. Однако на основании фиктивных документов с ноября 2014 г. по июнь 2021 г. призрачные "работники" получили 1,3 млн рублей.
Суд назначил экс-директору МБУ два с половиной года лишения свободы условно.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.