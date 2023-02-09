Экс-директор МБУ из Самарской области получил условный срок за "мертвые души"

В Самарской области суд вынес приговор бывшему директору муниципального бюджетного учреждения Новокуйбышевска. Его признали виновным в мошенничестве и подлоге. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Директор МБУ просил подчиненных вносить в табели учета рабочего времени двоих уборщиков ложные сведения. На самом деле эти люди вообще не работали. Однако на основании фиктивных документов с ноября 2014 г. по июнь 2021 г. призрачные "работники" получили 1,3 млн рублей.

Суд назначил экс-директору МБУ два с половиной года лишения свободы условно.