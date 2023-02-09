"Т Плюс" выявила 61 объект в охранных зонах тепловых сетей в Новокуйбышевске

Специалисты Новокуйбышевских тепловых сетей ПАО "Т Плюс" провели рейд по поиску объектов, расположенных в охранных зонах подземных коммуникаций. В результате на территории муниципалитета нашли 61 незаконную постройку.
Среди нарушителей охранных зон Новокуйбышевских тепловых сетей торговые строения по адресам ул. Гагарина, 2 и 2а; ул. Кирова, 1а; ул. Победы, 27 и 34а; пер. Стахановский, 21 и другие, парковки и автостоянки на ул. Дзержинского, 37; ул. Миронова. 6; ул. Гагарина, 2; ул. Свердлова, 23а, металлические гаражи по ул. Островского, 28; ул. Свердлова, 5а и 9а; ул. Суворова, 26 к.1.
"Обо всех фактах нарушения норм эксплуатации тепловых сетей мы информируем городскую администрацию, а собственников объектов уведомляем о необходимости самостоятельно устранить нарушения в самое ближайшее время. Рейды по охранным зонам наши специалисты проводят регулярно", — рассказал технический директор — главный инженер Новокуйбышевских тепловых сетей Сергей Заволович.
Напомним, что охранной зоной называется территория в 3 метра с обеих сторон от проложенной под землей теплотрассой. В соответствии с нормами эксплуатации тепловых сетей здесь не допускается строительство сооружений, размещение детских площадок, проездов, автостоянок и прочих объектов. Это повреждает тепловые сети и нарушает их работу.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!