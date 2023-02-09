"Т Плюс" выявила 61 объект в охранных зонах тепловых сетей в Новокуйбышевске

Специалисты Новокуйбышевских тепловых сетей ПАО "Т Плюс" провели рейд по поиску объектов, расположенных в охранных зонах подземных коммуникаций. В результате на территории муниципалитета нашли 61 незаконную постройку.

Среди нарушителей охранных зон Новокуйбышевских тепловых сетей торговые строения по адресам ул. Гагарина, 2 и 2а; ул. Кирова, 1а; ул. Победы, 27 и 34а; пер. Стахановский, 21 и другие, парковки и автостоянки на ул. Дзержинского, 37; ул. Миронова. 6; ул. Гагарина, 2; ул. Свердлова, 23а, металлические гаражи по ул. Островского, 28; ул. Свердлова, 5а и 9а; ул. Суворова, 26 к.1.

"Обо всех фактах нарушения норм эксплуатации тепловых сетей мы информируем городскую администрацию, а собственников объектов уведомляем о необходимости самостоятельно устранить нарушения в самое ближайшее время. Рейды по охранным зонам наши специалисты проводят регулярно", — рассказал технический директор — главный инженер Новокуйбышевских тепловых сетей Сергей Заволович.

Напомним, что охранной зоной называется территория в 3 метра с обеих сторон от проложенной под землей теплотрассой. В соответствии с нормами эксплуатации тепловых сетей здесь не допускается строительство сооружений, размещение детских площадок, проездов, автостоянок и прочих объектов. Это повреждает тепловые сети и нарушает их работу.