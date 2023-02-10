В Самаре могут лишить выплат бывших госслужащих-эмигрантов и направить средства на поддержку местных жителей

Депутат Самарской губернской думы от фракции КПРФ Максим Федоров внес на рассмотрение областного парламента и региональных властей проект закона, в соответствии с которым предлагается приостановить ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим государственные должности Самарской области, государственные должности госслужбы региона и должности государственной гражданской службы Самарской области.

В частности, речь идет о людях из указанной категории, которые в настоящее время не живут на территории России. Высвободившиеся средства депутат Федоров предлагает перенаправить на поддержку жителей Самарской области, в том числе, на семьи тех, кто сейчас участвует в СВО, и на укрепление региональной экономики.

Законопроект, сформулированный депутатом, разработан "в целях реализации отдельных социальных гарантий лицам, поддержки устойчивого развития экономики региона в условиях ухудшения ситуации в связи с введением санкций против РФ и необходимостью получения дополнительных источников и перенаправления социальной помощи нуждающимся, а также членам семей мобилизованных".

"Выплата доплаты, пенсии за выслугу лет прекращается в случае выезда на ПМЖ за пределы РФ, — отмечается в пояснительной записке. — В настоящее время имеются случаи, когда указанную выплату получают лица, не проживающие на территории Самарской области, и их заслуги перед народом региона остаются под большим вопросом".

Приостановить выплаты предлагается до окончания СВО.