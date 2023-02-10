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В Самаре могут лишить выплат бывших госслужащих-эмигрантов и направить средства на поддержку местных жителей Самарских депутатов обяжут добровольно сообщать о склонении к коррупции Депутаты Самарской губернской думы стали участниками Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" В Самарской области разрешили больше шуметь при достройке проблемных долевок В Самарской области предложили штрафовать тех, кто продает детям безалкогольные энергетики

Законотворчество Власть и политика

В Самаре могут лишить выплат бывших госслужащих-эмигрантов и направить средства на поддержку местных жителей

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутат Самарской губернской думы от фракции КПРФ Максим Федоров внес на рассмотрение областного парламента и региональных властей проект закона, в соответствии с которым предлагается приостановить ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим государственные должности Самарской области, государственные должности госслужбы региона и должности государственной гражданской службы Самарской области.

В частности, речь идет о людях из указанной категории, которые в настоящее время не живут на территории России. Высвободившиеся средства депутат Федоров предлагает перенаправить на поддержку жителей Самарской области, в том числе, на семьи тех, кто сейчас участвует в СВО, и на укрепление региональной экономики.

Законопроект, сформулированный депутатом, разработан "в целях реализации отдельных социальных гарантий лицам, поддержки устойчивого развития экономики региона в условиях ухудшения ситуации в связи с введением санкций против РФ и необходимостью получения дополнительных источников и перенаправления социальной помощи нуждающимся, а также членам семей мобилизованных".

"Выплата доплаты, пенсии за выслугу лет прекращается в случае выезда на ПМЖ за пределы РФ, — отмечается в пояснительной записке. — В настоящее время имеются случаи, когда указанную выплату получают лица, не проживающие на территории Самарской области, и их заслуги перед народом региона остаются под большим вопросом".

Приостановить выплаты предлагается до окончания СВО.

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