В Самаре могут лишить выплат бывших госслужащих-эмигрантов и направить средства на поддержку местных жителей

Депутат Самарской губернской думы от фракции КПРФ Максим Федоров внес на рассмотрение областного парламента и региональных властей проект закона, в соответствии с которым предлагается приостановить ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим государственные должности Самарской области, государственные должности госслужбы региона и должности государственной гражданской службы Самарской области.
В частности, речь идет о людях из указанной категории, которые в настоящее время не живут на территории России. Высвободившиеся средства депутат Федоров предлагает перенаправить на поддержку жителей Самарской области, в том числе, на семьи тех, кто сейчас участвует в СВО, и на укрепление региональной экономики.
Законопроект, сформулированный депутатом, разработан "в целях реализации отдельных социальных гарантий лицам, поддержки устойчивого развития экономики региона в условиях ухудшения ситуации в связи с введением санкций против РФ и необходимостью получения дополнительных источников и перенаправления социальной помощи нуждающимся, а также членам семей мобилизованных".
"Выплата доплаты, пенсии за выслугу лет прекращается в случае выезда на ПМЖ за пределы РФ, — отмечается в пояснительной записке. — В настоящее время имеются случаи, когда указанную выплату получают лица, не проживающие на территории Самарской области, и их заслуги перед народом региона остаются под большим вопросом".
Приостановить выплаты предлагается до окончания СВО.
Последние комментарии
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.
Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.