Жителя Самарской области отправили в колонию за кражу ружья у родственника

Суд Красноармейского района Самарской области вынес приговор 46-летнему Пестравского района, который только в июне 2022 г. вернулся из мест лишения свободы. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В октябре 2022 г. мужчину задержали в связи с кражей оружия их частного дома в с. Падовка. Гладкоствольное охотничье ружье ИЖ-81, принадлежащее родственнику, обвиняемый продал знакомому, с которым ранее сидел в колонии. При этом покупатель не знал, что оружие краденое.
В итоге суд приговорил вора к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии особого режима.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.