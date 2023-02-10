Жителя Самарской области отправили в колонию за кражу ружья у родственника

Суд Красноармейского района Самарской области вынес приговор 46-летнему Пестравского района, который только в июне 2022 г. вернулся из мест лишения свободы. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В октябре 2022 г. мужчину задержали в связи с кражей оружия их частного дома в с. Падовка. Гладкоствольное охотничье ружье ИЖ-81, принадлежащее родственнику, обвиняемый продал знакомому, с которым ранее сидел в колонии. При этом покупатель не знал, что оружие краденое.

В итоге суд приговорил вора к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии особого режима.