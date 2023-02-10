"Крылья" обыграли "молодежку" "Спартака" - 3:1

На третьем сборе в Турции "Крылья Советов" в пятницу, 10 февраля, встречались с молодежной командой "Спартак".

На 8 минуте гол забил Дмитрий Цыпченко. Первый тайм завершился со счетом 1:0.

Никита Хлусов на 52 минуте забивает в "девятку" - 2:0. На 68 минуте Егор Тоцкий вышел "один на один" - 3:0.

Спустя две минуты "Спартак" отыграл один мяч.

В 18:00 "Крылья" проведут вторую игру с казахстанским "Аксу".