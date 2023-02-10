"Крылья" обыграли "молодежку" "Спартака" - 3:1

На третьем сборе в Турции "Крылья Советов" в пятницу, 10 февраля, встречались с молодежной командой "Спартак".
На 8 минуте гол забил Дмитрий Цыпченко. Первый тайм завершился со счетом 1:0.
Никита Хлусов на 52 минуте забивает в "девятку" - 2:0. На 68 минуте Егор Тоцкий вышел "один на один" - 3:0.
Спустя две минуты "Спартак" отыграл один мяч.
В 18:00 "Крылья" проведут вторую игру с казахстанским "Аксу".
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?