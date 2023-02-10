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Футбол Спорт

"Крылья" обыграли "молодежку" "Спартака" - 3:1

БЕЛЕК. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На третьем сборе в Турции "Крылья Советов" в пятницу, 10 февраля, встречались с молодежной командой "Спартак".

На 8 минуте гол забил Дмитрий Цыпченко. Первый тайм завершился со счетом 1:0.

Никита Хлусов на 52 минуте забивает в "девятку" - 2:0. На 68 минуте Егор Тоцкий вышел "один на один" - 3:0. 

Спустя две минуты "Спартак" отыграл один мяч. 

В 18:00 "Крылья" проведут вторую игру с казахстанским "Аксу".

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Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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