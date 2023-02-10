В Сызрани пройдет семинар для налогоплательщиков по ЕНС

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16 февраля 2023 года в 11:00 в актовом зале администрации городского округа Сызрань (по адресу: Сызрань, ул. Советская, 96) состоится семинар для налогоплательщиков: "Единый налоговый счет и единый налоговый платеж. Новый порядок уплаты налогов, поддержка в 1С".