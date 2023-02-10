В Сызрани пройдет семинар для налогоплательщиков по ЕНС

16 февраля 2023 года в 11:00 в актовом зале администрации городского округа Сызрань (по адресу: Сызрань, ул. Советская, 96) состоится семинар для налогоплательщиков: "Единый налоговый счет и единый налоговый платеж. Новый порядок уплаты налогов, поддержка в 1С".
Семинар организован Союзом "Торгово-промышленная палата Самарской области" совместно с УФНС России по Самарской области и администрацией городского округа Сызрань.
Специалисты налогового ведомства расскажут обо всех особенностях и преимуществах ЕНС и ЕНП, ответят на вопросы участников.
Предварительная регистрация по адресу электронной почты Торгово-промышленной палаты Самарской области: sokolova@tppsamara.ru. Контактные телефоны: (846) 332-48-23, Соколова Елена Борисовна, Швецова Ольга Владимировна.
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