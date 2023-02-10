Виктор Сойфер поздравил Фарита Мухаметшина с Днем дипломатического работника

Председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер в пятницу, 10 февраля, поздравил дипломатических работников с профессиональным праздником. Обращение направлено в адрес заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, представителя от исполнительного органа государственной власти Самарской области Фарита Мухаметшина.

День дипломатического работника учрежден Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина и отмечается ежегодно 10 февраля в память о создании в 1549 г. первого внешнеполитического ведомства России - Посольского приказа.

Одним из ярких представителей дипломатического сообщества является заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области Фарит Мухаметшин.

Фарит Мубаракшевич начал дипломатическую службу в далеком 1990 г., работая в разных должностях в структурах МИД СССР и впоследствии МИД России. В 2003-2008 годы был Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Узбекистан, а 2012-2018 годы - в Республике Молдова. С 2018 года Фарит Мухаметшин представляет Самарскую область в Совете Федерации.

"Поздравляем уважаемого Фарита Мубаракшевича, а также всех дипломатических работников с профессиональным праздником! Российские дипломаты сегодня в самых тяжёлых условиях продолжают отстаивать национальные интересы, вносят значимый вклад в решение важнейших глобальных и региональных проблем. В этот знаменательный день желаем всем доброго здоровья, благополучия, новых свершений на благо России!", - отметил Виктор Сойфер.





