В Тольятти отремонтируют дорогу к триптиху "История транспорта"

В рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Самарской области в нормативное состояние приводят не только региональные трассы, но и улично-дорожную сеть городов-центров Самарско-Тольяттинской агломерации.
Так, в этом году в Тольятти отремонтируют улицу Революционную на участке от ул. Дзержинского до Приморского бульвара.
Улица Революционная - одна из центральных улиц в Автозаводском районе, где расположены любимые тольяттинцами места отдыха. Здесь находятся "Парк Победы", "Итальянский сквер" и "Сквер в честь 50-летия выпуска первого автомобиля ВАЗ-2101" - с памятником легендарной "копейке".
На пешеходной аллее вдоль улицы установлен знаменитый триптих "История транспорта". Три скульптуры, символизирующие три вида транспорта - железнодорожный, воздушный и водный.
Проектом предусмотрен ремонт проезжей части дороги технической категории 1В, с четырьмя полосами движения протяженностью участка 1,369 км. Работы должны быть завершены до 1 октября 2023 года. Заменят дорожное покрытие, площадью 26 000 кв. м, бортовой камень на остановках, 24 дорожных знака и 2 остановочных павильона. Установят 560 м пешеходного ограждения, отремонтируют посадочные площадки, разметку нанесут термопластиком.
До конца текущего года на средства дорожного нацпроекта в Тольятти отремонтируют 6 улиц протяженностью 11,75 км.
Дорожные работы запланированы в Центральном районе - обновят улицы Новозаводскую, Цеховую, Жилина. В Автозаводском районе отремонтируют улицу Маршала Жукова, а в микрорайоне Шлюзовой - улицу Макарова.
Всего в рамках реализации нацпроекта в Самарской области в 2023 году предусмотрен ввод 85 объектов контроля протяженностью 227,83 км, из них более 170 км - региональные дороги, более 57 км - ремонт улиц в Самаре и Тольятти.
Напомним, по итогам 2022 года Самарская область снова была признана регионом-лидером в реализации дорожного нацпроекта. В 2023 году предстоит решить не менее масштабные задачи. "Нас ждет напряженная работа, - отмечает губернатор Дмитрий Азаров. - Мы построили и отремонтировали 712 км дорог. Планируем и в последующие годы двигаться, не снижая темпов. Каждый год мы увеличиваем усилия по ремонту, реконструкции и строительству дорог. Надеюсь, что новые рекорды будут и в следующем году: все для этого сделаем".
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!