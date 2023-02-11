"Крылья Советов" сыграли в ничью с "Аксу"

В пятницу, 10 февраля, на третьем сборе в Турции "Крылья Советов" встречались с казахстанским "Аксу".
Игра окончилась со счетом 0:0.
Следующие две встречи состоятся 16 февраля с "Нефтчи" из Узбекистана и московским "Торпедо".
В пятницу, 10 февраля, на третьем сборе в Турции "Крылья Советов" встречались с казахстанским "Аксу".
Игра окончилась со счетом 0:0.
Следующие две встречи состоятся 16 февраля с "Нефтчи" из Узбекистана и московским "Торпедо".
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Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?