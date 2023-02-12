Жительница Зубчаниновки обманула с рождением пятого ребенка ради получения соцвыплат

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении жительницы пос. Зубчаниновка, которую подозревают в мошенничестве с социальными выплатами, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из материалов, собранных сотрудниками полиции, следует, что 46-летняя женщина подала заявление в государственное казенное учреждение для выплат в связи с рождением третьего и последующего ребенка. Для получения необходимых документов женщина предоставила ложные сведения о рождении ею пятого ребенка в ОЗАГС Советского района областного центра.

На основании поданных документов в период с февраля 2021 г. по январь 2023 г. безработная, имеющая на иждивении четырех несовершеннолетних детей, получала денежные выплаты, причинив ущерб региональному бюджету на сумму около 512,5 тыс. рублей.

Данный факт пресечен полицейскими в результате совместной работы следователей и сотрудников подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. По материалам, собранным полицейскими, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, совершенное в крупном размере).

Полицейские предупреждают, что хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное в крупном размере, наказывается штрафом в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб., либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тыс. руб. и с ограничением свободы на срок до полутора лет.