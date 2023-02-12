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Футбол Спорт

"Крылья Советов" отказались покупать итальянского полузащитника Маноло Портанова

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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"Крылья Советов" отказались от переговоров по приобретению бывшего полузащитника итальянского "Дженоа" Маноло Портанова. Информацию подтвердил sport-express.ru агент футболиста Маттео Матерацци.

"Да, мы разговаривали с руководителями "Крыльев" и "Торпедо", но все сорвалось, мы не пришли к общему знаменателю. Возможно, Портанова еще сможет оказаться в России до конца трансферного окна. Но пока к нам никто больше не обращался", — сказал изданию Матерацци.

В нынешнем сезоне 22-летний хавбек сыграл в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал в свой актив две результативные передачи.

В декабре 2022 г. СМИ сообщали, что Маноло Портанова обвинялся в участии в групповом изнасиловании 21-летней студентки во время домашней вечеринки в Сиене. Хавбека приговорили к шести годам тюрьмы. Но, как уточняет riafan.ru, в Италии существует трехэтапная система вынесения приговора, а это был первый.

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