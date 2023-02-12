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Суды Происшествия

Студент из Челябинска украл у пенсионеров из Самарской области более 1 млн рублей

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре перед судом предстал студент Южно-Уральского колледжа, обвиняемый в совершении трех хищений имущества на сумму 1,2 млн руб., сообщает прокуратура Промышленного района.

Установлено, что через социальную сеть "ВКонтакте" молодой челябинец нашел работу в Самаре. Приехав в областную столицу он, совместно с неустановленным лицом, звонил пенсионерам, представлялся их родственником, либо сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник говорил, что совершено ДТП и необходимы деньги для выплаты компенсации и не привлечения их родственников к уголовной ответственности. Потерпевшие, переживая за близких, соглашались на передачу денег. Получив согласие, обвиняемый приезжал по адресу проживания потерпевших и получал деньги, которые переводил неустановленному лицу.

В суде молодой человек вину признал полностью. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. ч.2, 3 ст. 159 УК РФ. Суд назначил ему наказание с применением ч.3 ст. 69 УК РФ в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.

Гид потребителя

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