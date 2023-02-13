В Куйбышевском районе Самары может появиться многоэтажная жилая застройка

На общественные обсуждения в Самаре вынесен проект застройки в Куйбышевском районе. Заявитель планирует освоить более 7,5 тыс. кв метров территории на ул. Белорусской.

Застройщик просит предоставить три участка (площадью 6828 кв. м., 605 кв. м и 122 кв метра) под многоэтажную жилую застройку с количеством парковочных мест (штук на одну квартиру) 0,3.

Согласно данным публичной кадастровой карты, суммарная кадастровая стоимость участков — около 30 млн рублей.

Срок проведения общественных обсуждений — с 11 февраля 2023 г. по 4 марта 2023 г.