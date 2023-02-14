Сотрудник самарской фирмы получил условный срок за коммерческий подкуп

В Самаре суд вынес приговор замруководителя службы по охране труда и окружающей среды ООО "СпецНефтеСервис", которого обвиняли в коммерческом подкупе. Об этом сообщает региональная прокуратура.
С июля 2021 г. по май 2022 г. обвиняемый получил 735 тыс. руб. от подрядчика, утилизировавшего производственные отходы. За эти деньги он должен был поспособствовать беспрепятственному согласованию документов.
В итоге суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.