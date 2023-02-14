Сотрудник самарской фирмы получил условный срок за коммерческий подкуп

В Самаре суд вынес приговор замруководителя службы по охране труда и окружающей среды ООО "СпецНефтеСервис", которого обвиняли в коммерческом подкупе. Об этом сообщает региональная прокуратура.

С июля 2021 г. по май 2022 г. обвиняемый получил 735 тыс. руб. от подрядчика, утилизировавшего производственные отходы. За эти деньги он должен был поспособствовать беспрепятственному согласованию документов.

В итоге суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.