Климовский мост и трасса "Обход Тольятти" готовы на 75,3%

Во вторник, 14 февраля, губернатор Дмитрий Азаров осмотрел ход строительства Волжского моста и трассы "Обход Тольятти". Общая готовность важнейшего для Самарской области и всей страны инфраструктурного объекта составляет 75,3%.

Общая длина мостовой конструкции над Волгой - 3,7 км. Ведутся работы на всех 26 опорах моста, идет сборка пролетных строений.

"Сооружены 22 опоры из 26, по остальным идут работы. По правому берегу выполнены девять этапов надвижки из 23, по левому берегу - восемь этапов из 13. Суммарно надвинуто более половины длины пролетного строения. Это 1800 м (1200 м с левого берега, 600 м - с правого). Работа идет ежедневно в круглосуточном режиме, - рассказал представитель подрядной организации Марат Валеев. - Объект уникальный. Основная сложность была с глубоководными правобережными опорами: глубина Волги составляет около 40 метров, что несет существенные сложности. Поставки металлоконструкций идут ритмично. Мы идем в графике".

По строительству автодороги "Обход Тольятти", которая включает трассу общей протяженностью 100 км, выполнено устройство верхнего слоя основания на 81,63 км (90,19%), а верхний асфальтовый слой уложен на 50% трассы.

"Установлено порядка 100 км барьерного металлического ограждения, более 2 тыс. опор освещения из пяти тысяч. Учитывая погодные условия, работы по дорожной части сейчас приостановлены - сезонный перерыв. Возобновление работ будет 15 марта. Готовность объекта высокая", - сообщил заместитель руководителя проекта "Обход Тольятти" АО "ДСК "Автобан" Сергей Ревякин. Он также добавил, что при строительстве трассы применяются современные технологии, позволяющие повысить износостойкость, долговечность и устойчивость дороги к большим нагрузкам. На трассе "Обход Тольятти" будет организовано четырехполосное движение. Расчетная скорость движения - 120 км/ч.

Всего на строительстве Волжского моста и трассы "Обход Тольятти" задействовано около 1,5 тыс. человек, 308 единиц техники, 57 плавсредств. Общая готовность объекта составляет 75,3%, планируемый срок ввода в эксплуатацию - 2024 год.

Планомерная реализация масштабного проекта возможна благодаря поддержке со стороны президента страны Владимира Путина, правительства РФ и системной работе властей Самарской области под руководством губернатора Дмитрия Азарова.

Проект строительства новой трассы и моста через Волгу в составе транспортного маршрута Европа - Западный Китай - самый крупный проект в России, который реализуется на принципах государственно-частного партнерства. Инициатором его реализации является Самарская область. Проект имеет особое значение для региона и всей страны в части выстраивания новых логистических цепочек с Китаем, а также с другими государствами, повышает инвестиционный потенциал Самарской области, открывает новые возможности для создания в регионе производств и рабочих мест, создает задел для дальнейшего опережающего развития губернии.