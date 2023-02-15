Самарские леса очистят от мусора за 13 млн рублей

Департамент городского хозяйства и экологии объявил конкурс на поиск подрядчика, который очистит территорию городских лесов Самары от неликвидной древесины и прочих отходов.
Начальная цена контракта — 13 млн рублей. Победитель торгов определится после 28 февраля, он должен приступить к обязанностям с 28 апреля и завершить работы до конца 2023 г.
В описании объекта закупки прописаны условия для выполнения работ: обозначение границ участка под очистку, использование высокопроходимой техники, использование собственных или арендованных речных судов грузоподъемностью от 3 тонн для перевозки отходов с правого берега Волги и островов на левый берег (для последующего захоронения на специализированных полигонах) и т. д.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!