Клиентам "ЭнергосбыТ Плюс" круглосуточно помогает чат-бот "Светлана"

По итогам 2022 года чат-бот Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" обработал около 625 тысяч обращений. Виртуальный помощник с ником "Светлана. ЭнергосбыТ Плюс" установлен в голосовом канале на номерах контакт-центра и в текстовых каналах: Telegram, чате на сайте компании samara.esplus.ru, Viber, ВКонтакте и в голосовом помощнике Яндекс.Алиса (для активации необходимо произнести: "Алиса, запусти навык ЭнергосбыТ Плюс").
С помощью чат-бота клиенты "ЭнергосбыТ Плюс" могут передать показания приборов учета ГВС, узнать информацию о состоянии лицевого счета и приборам учета, получить информацию на интересующие вопросы. Также "Светлана" открыта для жалоб и предложений.
"Онлайн-помощник призван облегчить взаимодействие клиентов с энергокомпанией, поскольку коммуникация через мессенджеры и соцсети сегодня является одной из самых популярных и удобных. В частности, в прошлом году 70% клиентов, обратившихся к услугам чат-бота, решили свои вопросы без участия операторов контакт-центра", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Задать вопрос "Светлане" можно в социальных сетях Телеграмм (@Esplusbot), Viber (Светлана. ЭнергосбыТ Плюс) и ВКонтакте (Светлана. АО "ЭнергосбыТ Плюс").
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!