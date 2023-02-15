16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские леса очистят от мусора за 13 млн рублей В Тольятти отремонтируют дорогу к триптиху "История транспорта" На очистку берегов рек Волги, Самары и Татьянки выделили 18 млн рублей За плохую уборку снега в Самаре "Благоустройство" оштрафовали на 300 тыс. рублей Мэрия Самары выделила 240 млн рублей на дорожную разметку

ЖКХ и благоустройство Общество

Клиентам "ЭнергосбыТ Плюс" круглосуточно помогает чат-бот "Светлана"

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По итогам 2022 года чат-бот Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" обработал около 625 тысяч обращений. Виртуальный помощник с ником "Светлана. ЭнергосбыТ Плюс" установлен в голосовом канале на номерах контакт-центра и в текстовых каналах: Telegram, чате на сайте компании samara.esplus.ru, Viber, ВКонтакте и в голосовом помощнике Яндекс.Алиса (для активации необходимо произнести: "Алиса, запусти навык ЭнергосбыТ Плюс").

С помощью чат-бота клиенты "ЭнергосбыТ Плюс" могут передать показания приборов учета ГВС, узнать информацию о состоянии лицевого счета и приборам учета, получить информацию на интересующие вопросы. Также "Светлана" открыта для жалоб и предложений.

"Онлайн-помощник призван облегчить взаимодействие клиентов с энергокомпанией, поскольку коммуникация через мессенджеры и соцсети сегодня является одной из самых популярных и удобных. В частности, в прошлом году 70% клиентов, обратившихся к услугам чат-бота, решили свои вопросы без участия операторов контакт-центра", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Задать вопрос "Светлане" можно в социальных сетях Телеграмм (@Esplusbot), Viber (Светлана. ЭнергосбыТ Плюс) и ВКонтакте (Светлана. АО "ЭнергосбыТ Плюс").

Гид потребителя

Последние комментарии

Матрена Демина 24 января 2023 15:59 Администрацию Красноярского района обязали построить дорогу к участкам для многодетных семей

Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.

Elmira Davletova 20 августа 2022 06:22 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

Ольга Степанова 20 августа 2022 06:03 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается

Наталья Таранченко 19 августа 2022 16:18 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.

Ирина Мирова 19 августа 2022 16:00 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5