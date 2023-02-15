Клиентам "ЭнергосбыТ Плюс" круглосуточно помогает чат-бот "Светлана"

По итогам 2022 года чат-бот Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" обработал около 625 тысяч обращений. Виртуальный помощник с ником "Светлана. ЭнергосбыТ Плюс" установлен в голосовом канале на номерах контакт-центра и в текстовых каналах: Telegram, чате на сайте компании samara.esplus.ru, Viber, ВКонтакте и в голосовом помощнике Яндекс.Алиса (для активации необходимо произнести: "Алиса, запусти навык ЭнергосбыТ Плюс").

С помощью чат-бота клиенты "ЭнергосбыТ Плюс" могут передать показания приборов учета ГВС, узнать информацию о состоянии лицевого счета и приборам учета, получить информацию на интересующие вопросы. Также "Светлана" открыта для жалоб и предложений.

"Онлайн-помощник призван облегчить взаимодействие клиентов с энергокомпанией, поскольку коммуникация через мессенджеры и соцсети сегодня является одной из самых популярных и удобных. В частности, в прошлом году 70% клиентов, обратившихся к услугам чат-бота, решили свои вопросы без участия операторов контакт-центра", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Задать вопрос "Светлане" можно в социальных сетях Телеграмм (@Esplusbot), Viber (Светлана. ЭнергосбыТ Плюс) и ВКонтакте (Светлана. АО "ЭнергосбыТ Плюс").