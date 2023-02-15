Самарская область предложила создать федеральный алиментный фонд

С инициативой о создании федерального алиментного фонда выступили Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области и уполномоченный по правам человека в регионе Ольга Гальцова. Это связано с тревожной ситуацией по взысканию алиментов - задолженность по платежам за 2022 г. в области составила 2,37 млрд рублей.
Такая информация прозвучала на коллегии ГУ ФССП по Самарской области 15 февраля, где были подведены итоги работы за минувший год и поставлены задачи на 2023 год.
"Учитывая важность и сложность обеспечения прав детей, одиноко воспитывающих их родителей и престарелых граждан, мы, обозначив актуальность этой проблемы, обратились к заместителю председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Анне Юрьевне Кузнецовой с инициативой о создании федерального алиментного фонда или принятии иных мер для обеспечения прав на получение алиментов во время розыска должника или отсутствия у него места работы", — сообщает Ольга Гальцова.
Эту тему поднял в своем докладе и прокурор Самарской области Сергей Берижицкий, подтвердив статистическими данными органов прокуратуры острую социальную значимость проблемы.
Последние комментарии
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!