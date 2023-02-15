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Самарская область предложила создать федеральный алиментный фонд

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С инициативой о создании федерального алиментного фонда выступили Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области и уполномоченный по правам человека в регионе Ольга Гальцова. Это связано с тревожной ситуацией по взысканию алиментов - задолженность по платежам за 2022 г. в области составила 2,37 млрд рублей.

Фото: https://vk.com/club_ufssp63

Такая информация прозвучала на коллегии ГУ ФССП по Самарской области 15 февраля, где были подведены итоги работы за минувший год и поставлены задачи на 2023 год.

"Учитывая важность и сложность обеспечения прав детей, одиноко воспитывающих их родителей и престарелых граждан, мы, обозначив актуальность этой проблемы, обратились к заместителю председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Анне Юрьевне Кузнецовой с инициативой о создании федерального алиментного фонда или принятии иных мер для обеспечения прав на получение алиментов во время розыска должника или отсутствия у него места работы", — сообщает Ольга Гальцова.

Эту тему поднял в своем докладе и прокурор Самарской области Сергей Берижицкий, подтвердив статистическими данными органов прокуратуры острую социальную значимость проблемы.

Гид потребителя

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