Самарские депутаты отклонили законопроект о единоразовых выплатах к 1 сентября

Комитет по образованию и науке Самарской губернской думы большинством голосом отклонил проект федерального закона "О единоразовой денежной выплате в связи с началом учебного года". Об этом стало известно на заседании комитета.
Законопроект был внесен руководителем фракции ЛДПР в самарской губдуме Александром Степановым.
"В связи со сложной экономической и геополитической ситуацией в мире большинством голосов комитет рекомендовал думе к отклонению проект федерального закона "О единоразовой денежной выплате в связи с началом учебного года", — отмечается в сообщении. — Депутаты предложили вернуться к данной инициативе тогда, когда бюджет страны и региона станет вновь сбалансированным".
Законопроект будет вынесен на обсуждение всего парламентского корпуса на ближайшем пленарном заседании думы.
Последние комментарии
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.
Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.