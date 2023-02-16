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Законотворчество Власть и политика

Самарские депутаты отклонили законопроект о единоразовых выплатах к 1 сентября

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Комитет по образованию и науке Самарской губернской думы большинством голосом отклонил проект федерального закона "О единоразовой денежной выплате в связи с началом учебного года". Об этом стало известно на заседании комитета.

Законопроект был внесен руководителем фракции ЛДПР в самарской губдуме Александром Степановым.

"В связи со сложной экономической и геополитической ситуацией в мире большинством голосов комитет рекомендовал думе к отклонению проект федерального закона "О единоразовой денежной выплате в связи с началом учебного года", — отмечается в сообщении. — Депутаты предложили вернуться к данной инициативе тогда, когда бюджет страны и региона станет вновь сбалансированным".

Законопроект будет вынесен на обсуждение всего парламентского корпуса на ближайшем пленарном заседании думы.

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