Самарские депутаты отклонили законопроект о единоразовых выплатах к 1 сентября

Комитет по образованию и науке Самарской губернской думы большинством голосом отклонил проект федерального закона "О единоразовой денежной выплате в связи с началом учебного года". Об этом стало известно на заседании комитета.

Законопроект был внесен руководителем фракции ЛДПР в самарской губдуме Александром Степановым.

"В связи со сложной экономической и геополитической ситуацией в мире большинством голосов комитет рекомендовал думе к отклонению проект федерального закона "О единоразовой денежной выплате в связи с началом учебного года", — отмечается в сообщении. — Депутаты предложили вернуться к данной инициативе тогда, когда бюджет страны и региона станет вновь сбалансированным".

Законопроект будет вынесен на обсуждение всего парламентского корпуса на ближайшем пленарном заседании думы.