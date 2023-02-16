Самарский академический театр оперы и балета возглавил Александр Штанин

В Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича назначен новый директор.
Исполняющим обязанности гендиректора указан Александр Штанин.
Напомним, с 2019 по 2022 г. САТОБ возглавлял Сергей Филиппов. В июне прошлого года он был назначен директором Самарского академического театра драмы имени М. Горького, а в июле по совместительству занял пост первого заместителя гендиректора САТОБа.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.