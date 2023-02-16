Самарский академический театр оперы и балета возглавил Александр Штанин

В Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича назначен новый директор.

Исполняющим обязанности гендиректора указан Александр Штанин.

Напомним, с 2019 по 2022 г. САТОБ возглавлял Сергей Филиппов. В июне прошлого года он был назначен директором Самарского академического театра драмы имени М. Горького, а в июле по совместительству занял пост первого заместителя гендиректора САТОБа.