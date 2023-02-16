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Новикомбанк наращивает поддержку малого и среднего бизнеса

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, по итогам 2022 года увеличил объем кредитования и гарантийной поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ).

Ключевые факторы роста — расширение линейки кредитных продуктов банка и индивидуальная работа с предприятиями, в результате которой клиенты получили наиболее выгодные условия обслуживания.

По итогам 2022 года кредитный портфель МСБ Новикомбанка вырос на 120%, а гарантийный портфель — на 136%. Увеличился и объем депозитов организаций малого и среднего бизнеса — на 140%. Поддержка МСБ в течение отчетного периода активно велась в регионах России, в том числе — в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Казани, Туле, Таганроге, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске, Воронеже, Омске, Перми, Уфе.

Одним из факторов роста кредитного портфеля Новикомбанка стала эффективная работа с заемщиками, а также совершенствование продуктовой линейки — как в части расширения пакетных предложений расчетно-кассового обслуживания (новые возможности программы "Премиум+"), так и в части увеличения операций по продукту "Экспресс-гарантия". Программы "Премиум+" и "Экспресс-гарантия" Новикомбанка — это современные сервисы, с помощью которых клиенты могут оперативно пользоваться услугами банка на выгодных условиях.

"Новикомбанк выступает надежным партнером и организатором финансирования не только предприятий крупной промышленности, но и всей цепочки кооперации малого и среднего бизнеса. При кредитовании этих компаний мы используем преимущественно программу стимулирования субъектов МСБ, разработанную Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства совместно с Банком России, а также регулярно разрабатываем собственные программы оптимального финансирования", — прокомментировал директор Департамента малого и среднего бизнеса Новикомбанка Денис Есипенок.

Новикомбанк активно участвует и в государственных программах льготного кредитования МСБ. В частности, благодаря сотрудничеству банка с Корпорацией МСП и Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области предприятия малого и среднего бизнеса получают доступ ко всем инструментам государственной поддержки. Также банк наращивает взаимодействие с региональными гарантийными организациями в части структурирования кредитных сделок под поручительства гарантийного фонда.

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