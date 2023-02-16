Пожилая самарчанка забила до смерти сожителя

В Самаре суд вынес приговор пенсионерке, которую признали виновной у смерти сожителя. Об этом сообщает региональная прокуратура.
18 сентября 2022 г. в квартире на ул. Георгия Димитрова женщина выпивала с сожителем, а после этого избила его. Мужчина получил не менее 40 ударов и скончался.
Самарчанке вменяли ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть"). Суд назначил ей шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.