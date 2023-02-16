Пожилая самарчанка забила до смерти сожителя

В Самаре суд вынес приговор пенсионерке, которую признали виновной у смерти сожителя. Об этом сообщает региональная прокуратура.

18 сентября 2022 г. в квартире на ул. Георгия Димитрова женщина выпивала с сожителем, а после этого избила его. Мужчина получил не менее 40 ударов и скончался.

Самарчанке вменяли ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть"). Суд назначил ей шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.