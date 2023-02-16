"Крылья Советов" проиграли "Нефчи" - 2:3

"Крылья Советов" проиграли узбекскому клубу "Нефчи" - 2:3.
"Крылья" пропустили три атаки в первом тайме, которые завершились голами в ворота самарцев.
Голы забили Солдатенков и Хубулов.
Вечером состоится матч с "Торпедо".
"Крылья Советов" проиграли узбекскому клубу "Нефчи" - 2:3.
"Крылья" пропустили три атаки в первом тайме, которые завершились голами в ворота самарцев.
Голы забили Солдатенков и Хубулов.
Вечером состоится матч с "Торпедо".
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?