Семь лет за семь граммов: в Самаре осудили за наркотики мигранта

Суд в Самаре рассмотрел уголовное дело 26-летнего гражданина Узбекистан, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В августе 2022 г. по договоренности с неизвестным мигрант приобрел 7 г метадона. Часть из этого - 10 свертков он разложил по тайникам. Еще девять пакетиков у него изъяли при задержании.

Суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.