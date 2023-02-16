"ЭнергосбыТ Плюс" ожидает документы по поверке счетчиков ГВС от 26 тысяч клиентов

В ближайшее время у более чем 26 тысяч клиентов Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" истекает срок поверки приборов учета горячей воды. Не получив подтверждения исправности работы счетчика, энергокомпания будет вынуждена перейти к начислению исходя из среднемесячного потребления абонента, а позже — по нормативу.
Для подтверждения исправности прибора учета требуется:
— сделать поверку в любой компании, аккредитованной Росстандартом;
— направить копии документов (или их фото) в энергокомпанию (удобнее всего это сделать через форму "Обратная связь" на сайте samara.esplus.ru/clients/).
"Мы призываем граждан оперативно проверить данные о сроках поверки своего прибора учета и при необходимости обратиться в любую специализированную организацию. Это позволит нашим клиентам контролировать потребление горячей воды и в дальнейшем планировать энергосберегающие мероприятия", — подчеркнул директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Предупреждения о приближающемся истечении срока поверки можно найти в своих квитанциях и в личном кабинете клиента.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!