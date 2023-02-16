"ЭнергосбыТ Плюс" ожидает документы по поверке счетчиков ГВС от 26 тысяч клиентов

В ближайшее время у более чем 26 тысяч клиентов Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" истекает срок поверки приборов учета горячей воды. Не получив подтверждения исправности работы счетчика, энергокомпания будет вынуждена перейти к начислению исходя из среднемесячного потребления абонента, а позже — по нормативу.

Для подтверждения исправности прибора учета требуется:

— сделать поверку в любой компании, аккредитованной Росстандартом;

— направить копии документов (или их фото) в энергокомпанию (удобнее всего это сделать через форму "Обратная связь" на сайте samara.esplus.ru/clients/).

"Мы призываем граждан оперативно проверить данные о сроках поверки своего прибора учета и при необходимости обратиться в любую специализированную организацию. Это позволит нашим клиентам контролировать потребление горячей воды и в дальнейшем планировать энергосберегающие мероприятия", — подчеркнул директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Предупреждения о приближающемся истечении срока поверки можно найти в своих квитанциях и в личном кабинете клиента.