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Финансы Экономика и бизнес

Отказывают в кредите? Инструкция для тех, кому очень нужны деньги

ТОЛЬЯТТИ. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты рассказывают, как занять деньги, если ты в "черных списках" и в банках постоянно отказывают.

Фото: предоставлено компанией "Ваш инвестор"

Сегодня у россиян часто возникает острая необходимость быстро занять деньги на решение личных или деловых вопросов. Одна, вторая, пятая, десятая заявка на кредит в банк, а в ответ — отказ. В такой ситуации многие отчаиваются и уже не надеются нигде найти деньги взаймы. Но на самом деле выход есть.

Сервис займов под залог "Ваш инвестор" рассказывает, по каким причинам могут отказать в кредите и почему испорченная кредитная история — это не приговор.

Почему мне отказали?

По закону кредитные организации могут не сообщать причину отказа, ведь каждая из них опирается на собственную систему оценки заёмщиков, которая включает множество параметров. Самостоятельно понять логику — не всегда легкая задача. Тем не менее среди наиболее частых причин — наличие действующих кредитов, отсутствие кредитной истории, низкий уровень подтвержденного дохода, отсутствие официального места работы или вовсе маленький стаж. Ну и, конечно, самая распространенная причина — плохая кредитная история.

Какие факты могут испортить кредитную историю?

В первую очередь, это просрочки платежей как по уже закрытым кредитам, так и по действующим, ведь банки и микрофинансовые организации вносят в вашу личную кредитную историю все детали обслуживания кредита или займа. Кроме того, в кредитной истории будут вписана и другая информация, относящаяся к вашей финансовой репутации, например, о невыполненных решениях суда по выплате алиментов и задолженности по услугам ЖКХ.

Как быть, если причины для отказа в кредите есть?

Первое, что можно сделать, если у вас есть автотранспорт или спецтехника — обратиться за займом в "Ваш инвестор", ведь сервис займов под залог — один из современных способов кредитования, который оценили уже многие автовладельцы. "Ваш инвестор" использует в своей работе гибкую систему оценки заемщиков и более лояльно относится к ошибкам, совершенным при обслуживании кредитов или займов.

Узнайте больше о займах под залог автотранспорта на сайте.

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